Faris Ramli pode não ter marcado nem assistido mas ficou na história do jogo da liga de Singapura por um momento artístico. O camisola 30 do Tampines Rovers percebeu que tinha um adversário por perto e executou uma 'cueca' perfeita. No fim, mais do que o movimento vistoso, contou a vitória por 2-0 sobre o

DPMM.