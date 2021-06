E diziam que estava 'acabado': Cavendish volta a ganhar no Tour cinco anos depois

A carregar o vídeo ...

Mark Cavendish, ciclista britânico da Deceunick Quick-Step venceu esta terça-feira a quarta etapa do Tour'2021, alcançando a sua 31.ª vitória em etapas da prova - está agora a apenas três do recorde de Eddy Merckx (34). Estas imagens aéreas mostram os últimos metros da corrida de hoje e como o britânico ultrapassou tudo e todos antes de chegar à meta com um 'sprint' absolutamente fantástico. [Vídeo: Tour de France / Twitter]