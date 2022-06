É esta a bola para a temporada 2022/23

A carregar o vídeo ...

A Liga Portugal revelou este sábado a nova bola para a temporada 2022/23, num vídeo gravado no Parque da Belavista, palco do Rock In Rio Lisboa. "Uma bola com vida que procura a emoção constante, com uma dinâmica que quer deixar a sua marca na história dos relvados do Futebol Profissional. Resiliente e resistente, não desiste na procura de quem a queira pôr a rolar no chão. Esta é uma bola que Não Para", pode ler-se em comunicado. (Vídeo: Liga Portugal)