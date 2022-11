«É impossível defender»: Anthony Lopes não teve dúvidas no momento do penálti marcado por Bruno Fernandes

A carregar o vídeo ...

Anthony Lopes, guarda-redes que ficou fora das opções de Fernando Santos para o Mundial'2022, foi um dos atentos espectadores à vitória de Portugal diante do Uruguai (2-0) . O guardião do Lyon passou por um misto de emoções durante a partida, e já perto do apito final fez uma observação interessante quando Bruno Fernandes, de penálti, tranquilizou a equipa lusa: "Eu disse-te, é impossível defender. Já fiz mais de 600 penáltis com ele e não há quem defenda", atirou, em conversa. (: Lyon)