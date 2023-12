É isto que acontece quando apostas com Luka Doncic: perdes e acabas a fazer flexões

A carregar o vídeo ...

Luka Doncic é um daqueles jogadores dos quais nunca devemos desconfiar... e parece que nem mesmo nos Dallas Mavericks já se convenceram disso. Veja-se o que sucedeu antes do jogo com os San Antonio Spurs, quando alguns elementos da equipa técnica apostaram com o esloveno que este não conseguiria encestar de costas, a partir do meio campo. Doncic (naturalmente) acertou no cesto e os outros... pagaram com flexões.