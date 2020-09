É já um dos maiores falhanços da história do futebol: aconteceu no campeonato belga

A carregar o vídeo ...

E o prémio de o maior falhanço da história do futebol vai para... Aster Vranckx. O jovem médio, de apenas 18 anos, do KV Mechelen não terá este sábado uma noite descansada depois de assinalar um caricato momento durante a partida diante do KV Oostende, a contar para a 5.ª jornada da Liga belga.

À passagem do minuto 68 do encontro, o centro-campista da formação anfitriã tinha (aos olhos de todos) as condições perfeitas para adiantar a sua equipa no marcador... mas conseguiu fazer o impossível. Depois de uma verdadeira carambola na grande área do Oostende, a bola miraculosamente fica à mercê do jovem jogador que, com a baliza completamente escancarada, conseguiu tropeçar no esférico e falhar um golo que seria certo, momento que deixou os adeptos do clube em desespero. [Vídeo: Ziggo Sport]