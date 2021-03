A carregar o vídeo ...

Bebé deu esta sexta-feira início à incrível reviravolta do Rayo Vallecano diante do Saragoça, ao fazer o primeiro golo da sua equipa na cobrança de um livre direto a mais de 30 metros da baliza. O jornal 'AS', por exemplo, deixa um título que diz tudo: "É juntar Messi e Roberto Carlos: a falta da época do Rayo a 33 metros". Note-se que os de Vallecas venceram por 3-2 neste duelo.