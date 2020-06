A carregar o vídeo ...

Antoine Griezmann não tem dúvidas de que Luis Suárez é algo positivo para o Barcelona. O extremo francês dos blaugrana comentou o regresso do avançado uruguaio aos treinos, após recuperar de lesão. "É o nosso camisola '9', o nosso goleador", apontou. Relembre-se que o Barcelona regressa à competição no próximo sábado, dia 13, diante do Mallorca. [Vídeo: Omnisport]