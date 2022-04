«É para ganhar»: a confiança dos adeptos do Benfica em Liverpool

A carregar o vídeo ...

A cidade de Liverpool já está animada. Os adeptos do Benfica fazem-se notar apesar de ainda faltarem mais de 7 horas para o início do jogo. Vieram de Portugal, mas também de vários outros pontos da Europa. De igual forma há apoiantes do Liverpool, não apenas de Inglaterra. Há exemplos de quem tenha viajado da Noruega e da Irlanda. Relativamente a quem veio do nosso país, escolheram várias maneiras de vir. Muitos viajaram de Faro para Manchester, outros optaram por Londres. Em Anfield estarão perto de 3 mil benfiquistas.