A cara de Sebastian Vettel diz tudo. Esta sexta-feira, à margem dos testes em Abu Dhabi, o jornalista Ted Kravitz utilizou um pedaço de queijo para explicar as novas regras da Fórmula 1 do ponto de vista aerodinâmico, num momento que promete entrar já para os mais insólitos do ano...