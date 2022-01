É possível marcar um penálti num relvado totalmente coberto de neve?

A carregar o vídeo ...

O encontro entre Gaziantep FK e Yeni Malatyaspor, da Liga turca, foi esta quarta-feira suspenso ao intervalo, devido ao intenso nevão que deixou totalmente impraticável o relvado do Gaziantep Stadyumu. Incrível foi mesmo o facto de se terem jogado (mais de) 45 minutos e de, em cima do apito para o intervalo, Mounir Chouiar (dos visitantes) ter falhado um penálti num relvado totalmente coberto de branco. A imagem dos colegas a limpar a neve da zona da marca é incrível, mas o que dizer do efeito criado pela bola a bater na trave?