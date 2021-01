É preciso pontaria (e azar): equipa espanhola acerta três vezes na trave em sete segundos

A carregar o vídeo ...

Se houvesse um prémio para a equipa mais azarada da semana, o galardão teria de ir certamente para o Portugalete. Este domingo, diante do Arenas Getxo, o conjunto da Segunda Divisão B espanhola conseguiu a proeza de acertar três vezes na barra no espaço de... sete segundos. Para piorar as coisas, no final acabaram mesmo por perder (por 1-0). Enfim, era mesmo um dia para não sair de casa!