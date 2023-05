A carregar o vídeo ...

O Deportivo Garcilaso estava empatado com o Melgar mas este era o dia de Kevin Quevedo. O avançado viu o guarda-redes adversário adiantado e fez o golo da carreira, chutando ainda antes do meio-campo na vitória por 4-2, na 2ª jornada do campeonato peruano. Uma 'moda' que está para durar e que impressiona sempre.