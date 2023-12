A carregar o vídeo ...

Pouco depois de ter sido confirmado como detentor de 25% do Manchester United, Sir Jim Ratcliffe terá sido incentivado a demolir Old Trafford para construir um estádio "mais inovador e entusiasmante" e rapidamente surgiram ideias nas redes sociais. Uma delas recorda aquilo que foi projetado pelo youtuber 'Bondibot', que no início do ano apresentou várias possibilidades. O que acha da ideia?