A carregar o vídeo ...

Com apenas uma derrota em 11 jogos, Rui Borges levou o Mafra, onde chegou em fevereiro, da parte baixa da tabela até a um confortável 8º lugar, posição que a equipa ocupa neste momento. Em conversa com Record, o técnico assume que, por vezes, pensa no que poderia ter sido a temporada do clube caso tivesse chegado mais cedo, isto atendendo à "qualidade" da plantel.