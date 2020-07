A carregar o vídeo ...

A Juventude Leonina deixou várias tarjas nas imediações do Estádio de Alvalade a contestar a direção do Sporting, liderada por Frederico Varandas, mas também Rogério Alves, Hugo Viana ou Beto. E a claque fez questão de mostrar as tarjas através de um vídeo redes sociais, com uma mensagem iniciada pela frase "é tempo de dizer basta". [Vídeo: Facebook Juventude Leonina]