«É um momento diabólico»: Futre quase irreconhecível deixa mensagem aos adeptos do FC Porto

Paulo Futre, que representou o FC Porto entre 1984 e 1987, deixou esta quinta-feira uma mensagem aos adeptos azuis e brancos num vídeo publicado pela conta oficial do clube no Twitter. «É um momento diabólico que estamos a viver, mas vamos ganhar esta guerra!», afirmou o antigo internacional português, apelando à força e paciência para ultrapassar a pandemia do coronavírus. [Vídeo: Twitter FC Porto]