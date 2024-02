«É vacations... não vacations»: a conversa insólita em inglês entre Jorge Jesus e Koulibaly

A carregar o vídeo ...

Depois de ver o seu Senegal ser eliminado nos 'oitavos' da CAN, frente à anfitriã Costa do Marfim, Koulibaly vai gozando de uns dias antes de se juntar ao Al Hilal e protagonizou uma conversa insólita por vídeochamada com Jorge Jesus. O defesa-central de 32 anos lembrou ao técnico português que estava de férias, mas Jesus fez questão de dizer ao seu jogador, num inglês básico, que tem que continuar a treinar para manter a boa forma física.