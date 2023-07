EA Sports revela os bastidores do evento de lançamento oficial do novo FC 24

A carregar o vídeo ...

A EA Sports divulgou esta quinta-feira algumas imagens sobre os bastidores do evento do lançamento oficial do novo FC 24, em Amesterdão (Holanda), que contou com a presença de Record. O vídeo, com dois minutos de duração, o modelo de Inteligência Artificial (IA) de Erling Haaland, a nova figura que aparece na capa do EA Sports FC 24, que foi uma das principais atrações do evento.



A produção revela ainda o espaço onde foi realizado o evento, o The Kromhouthal e a decoração que foi montada no seu interior para receber os media e ainda os criadores de conteúdo.



Poderás ler a nossa review ao novo FC 24 aqui, bem como as principais novidades do Modo Carreira e do Ultimate Team, após entrevistas com produtores que estiveram na conceção do jogo.