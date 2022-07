Éder visita estágio do Sp. Braga em Portimão

A carregar o vídeo ...

O plantel e o staff do Sp. Braga tiveram uma visita especial esta quarta-feira. Éder levou a família e esteve presente na concentração dos minhotos em Portimão, tendo concedido uma pequena entrevista aos meios do clube, na qual admitiu que o filho mais velho já é sócio do Sp. Braga. O avançado português, que representou os minhotos entre 2012 e 2015, esteve presente nas bancadas no jogo de ontem com o Bournemouth, que os bracarenses venceram por 2-1.