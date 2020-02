A carregar o vídeo ...

Ederson, antigo guarda-redes do Benfica, protagonizou este sábado um lance arrepiante no triunfo do Manchester City em casa do Leicester , em jogo da Premier League. Aos 37 minutos o brasileiro saiu da baliza e acabou por chocar com Kelechi Iheanacho, deixando o avançado dos foxes em grandes dificuldades. [Vídeo: Twitter]