Edinho critica abertamente Conguito: «Como rato que ele é, só podia estar num buraco»

Edinho fazia parte do projeto Villa Athletic - abandonado depois da inscrição na AF Portalegre - e garantiu que vai agir judicialmente contra o influencer Fábio Lopes, mais conhecido por Conguito. "Não responde aos mails, não responde às mensagens. Está no seu buraco. Como rato que ele é, só podia estar num buraco. Os ratos também se apanham de maneira cordeira. Pode estar muito escondido mas algum dia terás de sair. Acima de tudo, terás de responder pelas tuas atitudes, com esses atos de cobardia. Tiveste a coragem de ser desumano, com crianças. Inclusivamente, foste a casa desses menores com cinco pessoas para intimidá-los. És vergonhoso. Tudo o que é teu está guardado. O homem lá de cima [Deus] não esquece. Fiquem a aguardar os próximos capítulos porque tenho a certeza que será hilariante. Tem tudo a ver com ele, é uma comédia", atirou o avançado internacional português numa mensagem difundida nas redes sociais.