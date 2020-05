A carregar o vídeo ...

O antigo futebolista Edwin Congo, que chegou a jogar no V. Guimarães, admite ligações a narcotraficantes, no entanto declara-se inocente no que diz respeito a tráfico. Congo foi detido da terça-feira em Espanha, no âmbito de um mega processo que levou à detenção de 18 pessoas em quatro países.