O duelo entre Charlotte e Los Angeles Galaxy, da MLS, estabeleceu um novo recorde de assistência na história do campeonato norte-americano com um total de 74.479 pessoas presentes nas bancadas do Bank of America Stadium. Mas nem isso impediu Efraín Álvarez de fazer um golo de levantar o estádio e, de seguida, mandar calar os adeptos adversários. [Vídeo: MLS]