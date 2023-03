Egídio e o dia em que deu um 'pum' no avião de Ronaldinho: «Escolachou o jato todo»

A carregar o vídeo ...

Egídio, antigo futebolista brasileiro, contou no 'Charla Podcast' um episódio hilariante, que aconteceu num dia em que viajou no avião privado de Ronaldinho Gaúcho. Uma súbita dor de barriga colocou-o numa situação algo embaraçosa, até porque no jato do craque estava também uma italiana, amiga de Ronaldinho... (Vídeo Charla Podcast/Twitter)