Egoísmo? O lance entre Bruno Henrique e Gabigol que obrigou a esclarecimento

A carregar o vídeo ...

Este é o lance que está a dar que falar no Brasil. Bruno Henrique, avançado que está na mira do Benfica , teve nos pés a oportunidade de abrir o marcador para o Flamengo. De baliza aberta e com Gabigol em posição privilegiada, Bruno Henrique decidiu assumir o lance e rematar... mas a bola foi ao poste. No final da partida, que o Flamengo perdeu , o avançado de 29 anos viu-se obrigado a esclarecer a questão