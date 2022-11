Eis a festa da Taça: a perder e à chuva, adeptos do Dumiense não param de apoiar a equipa

A carregar o vídeo ...

Se dentro de campo as coisas não correm propriamente bem ao Dumiense, isto na medida em que o clube do Campeonato de Portugal está a perder com o Famalicão para a Taça de Portugal, a verdade é que, fora das quatro linhas, os adeptos estão a dar espetáculo. Mesmo a perder e estando à chuva, os cerca de 100 apoiantes do conjunto de Dume não poupam em esforços e não se cansam de apoiar a equipa de André Brito