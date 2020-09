Surpresa no West Brom-Chelsea. A formação anfitriã, que conta com o ex-sportinguista Matheus Pereira na equipa, vai vencendo por 3-0 os blues em jogo da 3.ª jornada da Liga inglesa. O médio brasileiro arrancou desde o meio-campo e descobriu Callum Robinson na esquerda do ataque do West Brom, que atirou para o fundo da baliza do Chelsea. [Vídeo: VSports]