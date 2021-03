A carregar o vídeo ...

Vinícius continua 'às turras' com o inglês. Prova disso mesmo foi o resultado de mais uma aula do avançado brasileiro emprestado pelo Benfica ao Tottenham que contou, uma vez mais, com o auxílio do compatriota Lucas Moura. O melhor é mesmo assistir a esta verdadeira 'pérola'. [Vídeo: Tottenham]