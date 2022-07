A carregar o vídeo ...

A Federação Espanhola de Futebol revelou, esta quinta-feira, quais os 15 estádios do país candidatos a receberem os jogos do Mundial'2030, na candidatura conjunta com Portugal para sediar a competição, numa lista onde, entre outros, estão incluídos Santiago Bernabéu e Camp Nou, 'casas' de Real Madrid e Barcelona. (Vídeo: FEF)