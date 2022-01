A carregar o vídeo ...

Fernando Santos votou em N’Golo Kanté (1.º), Jorginho (2.º) e Robert Lewandowski (3.º) para o prémio 'The Best' [confira aqui todas as votações], escolhas que surpreenderam os comentadores do programa 'El Chiringuito' que questionaram mesmo se o selecionador nacional sabia que podia votar em Cristiano Ronaldo [Vídeo AS]