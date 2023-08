'El Loco' Abreu revolta-se com decisão do árbitro, é expulso e dá soco no monitor do VAR

A carregar o vídeo ...

O antigo avançado uruguaio Sebastián 'El Loco' Abreu é agora treinador do Cesar Vallejo, da 1.ª divisão do Peru, e na última madrugada protagonizou um momento poucas vezes visto no jogo com o Tarma, da 10.ª jornada. Depois do árbitro validar um golo ao adversário aos 90'+9, que deu o 1-1 final, o técnico pontapeou uma bola para o relvado e foi expulso. A caminho do balneário, 'El Loco' dirigiu-se ao monitor do VAR, aplicou um soco e derrubou o equipamento. [Vídeo: Twitter]