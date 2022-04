A carregar o vídeo ...

Élder Santana, avançado brasileiro do Gil Vicente, foi eleito pelos adeptos gilistas o melhor jogador em campo no empate frente ao Famalicão (2-2) e, em declarações aos meios do clube, mostrou-se muito satisfeito pelo prémio, frisando ser um "momento muito feliz" na sua carreira. (: GV TV)