«Ele bateu-te, foi? Bate-lhe de volta»: McGregor incentiva filho de três anos a esmurrar outra criança

, Conor McGregor surgiu esta terça-feira envolvido em nova polémica após publicar um vídeo onde surge a incentivar o seu filho, Conor Jack McGregor Jr., a esmurrar outra criança. No vídeo, o filho do lutador irlandês queixa-se de ter sido atingido por outra criança na zona das costas, ao que McGregor respondeu: "Ele bateu-te, foi? Onde é que ele te bateu. Bate-lhe de volta. Ele bateu-te nas costas? Bate-lhe diretamente na boca, bem no meio", atirou. As palavras do irlandês já provocaram muitas reações de outros pais nas redes sociais, onde criticam visivelmente o lutador de Artes Marciais Mistas. [Vídeo: Conor McGregor / Facebook]