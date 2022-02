«Ele é tão grande!»: a insólita reação de Luis Díaz ao ver Van Dijk

A carregar o vídeo ...

Luís Díaz viveu esta sexta-feira o seu primeiro dia enquanto jogador do Liverpool, numa jornada que acabou por ser de emoções fortes. Desde a chegada à cidade, com um impacto imediato por causa do frio (o colombiano ex-FC Porto falou disso pelo menos três vezes), ao encontro com Jürgen Klopp, um dos momentos mais caricatos foi quando se encontrou com Virgil van Dijk. Aí soltou um inesperado "ele é tão grande!", algo que provocou a gargalhada do técnico alemão.