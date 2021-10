Elementos da campanha de Benitez em momento de descontração enquanto aguardam resultados

A carregar o vídeo ...

Francisco Benitez aguarda pela divulgação dos resultados das eleições num apartamento em Lisboa. A CMTV captou imagens do candidato da Lista B na varanda, a aguardar. A dado momento, alguns elementos da sua campanha, num momento de descontração, começaram a abanar cachecóis, o que poderá ser explicado com a possibilidade de terem constatado que entretanto estavam em direto na televisão do Correio da Manhã. Recorde-se que já depois da meia-noite, Benitez telefonou a Rui Costa a dar-lhe os parabéns pelo triunfo nas eleições