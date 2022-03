A carregar o vídeo ...

Os adeptos do PSG mostraram não ter esquecido a eliminação no 'oitavos' da Liga dos Campeões e assobiaram muito os jogadores durante o jogo com o Bordéus. No meio de tudo isso, um fã defendeu Messi e expressou-o a gritar: "Eles não sabem nada." [Vídeo: Twitter]