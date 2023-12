Elisabete Costa apela à presença na São Silvestre El Corte Inglés: «Façam desporto. Sou diabética e a médica aconselha»

A carregar o vídeo ...

A São Silvestre El Corte Inglés regressa já no dia 17, às 19 horas, em Lisboa, e ontem realizou-se o terceiro e último treino de preparação para a prova, que terminou, como nos dois anteriores, com sorteio de prémios. Elisabete Costa foi um dos guias dos três grupos que ontem estiveram em ação e no final, a membro do grupo 'Correr Lisboa' deixou mensagens importantes com o grande dia no horizonte, mas também, com a saúde e estilos de vida saudáveis.