Elisabeth é refugiada do Congo e é a única rapariga a participar no Estágio do Jogador

Elisabeth tem 15 anos, é natural da República Democrática do Congo, está há pouco tempo em Portugal ao cuidado do Conselho Português para os Refugiados e é a única rapariga a participar na 21.ª edição do Estágio do Jogador, organizado pelo Sindicato. No meio dos rapazes, que a receberam com grande naturalidade, prova o papel que o futebol pode ter ao nível da inclusão e da igualdade (Vídeo: Sindicato dos Jogadores).