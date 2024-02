Elogios de João Mário a Schmidt foram indireta a Rúben Amorim? A resposta do treinador do Sporting

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim foi o treinador de João Mário na época 2020/21 no Sporting e esta segunda-feira foi confrontado, na conferência de imprensa no final do triunfo (2-0) dos leões sobre o Moreirense, sobre as recentes declarações do seu antigo jogador , agora ao serviço do rival Benfica, e os elogios que fez a Roger Schmidt. "Nunca tinha tido um treinador que, além de excelente treinador, é excelente pessoa", disse o internacional português, em entrevista no podcast '1 para 1'.