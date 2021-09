Em 2003 pediu a camisola a um miúdo quase desconhecido: era Cristiano Ronaldo...

A carregar o vídeo ...

Fez 252 jogos com a camisola do Moreirense, mas foi numa partida com o Sporting em que até ficou na bancada que conseguiu um pedaço de história. O jovem Cristiano Ronaldo não saiu do banco em Moreira de Cónegos, mas a sua camisola com o número 28 acabou nas mãos de Altino. Anos mais tarde, a filha conseguiu acrescentar-lhe um autógrafo. E, hoje, não a vende a ninguém.



Este é mais um episódio da série 'Aqui jogas em casa', uma parceria entre Record e o Placard.pt.