A carregar o vídeo ...

O paraguaio Fabrizio Zaldivar protagonizou este fim de semana, no Rali da Estónia, um daqueles momentos que prometem ficar nos melhores do ano no WRC. Numa zona rápida, o piloto da Hyundai viu o carro ficar em duas rodas e, de forma quase miracolosa, conseguiu seguir como se tudo tivesse sido planeado. Surreal!