Em Itália garantem que este é o momento da confusão entre adeptos e Nani dentro do avião

Em Itália as estações de televisão Sky Sports e Fox Sports colocaram no ar este vídeo reclamando que se trata do momento em que se registou uma altercação entre adeptos e jogadores da Lazio no interior do avião onde viajava so azzurri de regresso a Roma após o empate em Cagliari. Os incidentes começaram quando um adepto interpelou Nani. Nas imagens não se consegue identificar qualquer jogador.