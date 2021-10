A carregar o vídeo ...

Marc Bartra e Joaquín ofereceram na noite de quinta-feira, durante a gala dos 'ELLE Style Awards', uma camisola do Betis a Sharon Stone. A atriz norte-americana atendeu facilmente ao pedido dos dois jogadores espanhóis e posou para uma fotografia que rapidamente se tornou viral na Internet. No dorsal da camisola é possível ver o número '13' com o nome da atriz.