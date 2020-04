Em prisão domiciliária Ronaldinho surpreende e aparece em 'live': «Até o coronavírus driblou»

A carregar o vídeo ...

Ronaldinho está detido no Paraguai desde o início de março, agora cumprindo prisão domiciliária. Mas conseguiu surpreender tudo e todos ao aparecer no 'live' do Instagram da banda Revelação, na noite de quarta-feira. "Esse dribla até o coronavírus", comenta um dos músicos. Imagens que prometem muita polémica, já que o antigo internacional brasileiro está a contas com a Justiça.