Em quanto tempo correria 60 metros? Ora tente bater este japonês de 92 anos

O japonês Hiroo Tanaka sagrou-se esta semana campeão master indoor dos 60 metros, com um desempenho capaz de fazer inveja a muitos bem mais novos. Apesar dos seus 92 anos, o atleta nipónico arrasou a concorrência e ganhou com 10.95 segundos, um tempo que o deixou a somente 4 centésimos do recorde mundial da categoria M90. Note-se que Tanaka é o detentor dos recordes mundiais ao ar livre nos M85 e M90 e também nos 200m em M90.