Em quarentena por causa do coronavírus? Argentino só quer saber do jogo do Independiente

O coronavírus tem provocado alarme um pouco por todo o Mundo, mas há quem tenha as suas prioridades bem definidas. É o caso do argentino Leandro Pereyra, atualmente em quarentena num hotel de Tenerife, que depois de explicar a sua situação a um canal argentino assumiu que a sua grande preocupação de momento é mesmo estar 'livre' para ver o jogo do Independiente com o Fortaleza na madrugada sexta-feira...