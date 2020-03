A carregar o vídeo ...

Sem treinos (coletivos) e sem jogos, os futebolistas inventam iniciativas para se manterem ocupados e Jonathan Silva decidiu cantar uma música dedicada aos adeptos do Leganés que fez as delícias dos seguidores do clube espanhol nas redes sociais. Ora oiça e veja o show do defesa argentino... (Vídeo Twitter)