Emiliano Martínez pode reformar-se: guardião argentino testa reflexos do filho... e as defesas surpreendem

A carregar o vídeo ...

Emiliano Martínez, guarda-redes do Aston Villa e uma das principais figuras da seleção argentina na caminhada triunfante no Campeonato do Mundo, publicou um video nas stories do Instagram em que aparece a testar os reflexos do filho Santi, de apenas 5 anos. Não se saiu nada mal... bem pelo contrário. Uma coisa é certa: Dibu Martínez pode colocar os papéis para a reforma porque já tem sucessor.