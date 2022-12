Emoção ao rubro no regresso da Taça de Portugal à posse do Aves

A carregar o vídeo ...

O dia 4 de dezembro de 2022 ficará para sempre na memória dos adeptos do Aves. Depois de a Taça de Portugal conquistada em 2017/18 ter sido penhorada em função insolvência da SAD dos avenses, a Câmara Municipal de Santo Tirso adquiriu o troféu em leilão por 30 mil euros e devolveu-o este domingo ao clube. Quim, capitão na altura da conquista, e Alexandre Guedes, autor dos dois golos na final do Jamor, ficaram encarregues de trazer até ao relvado o troféu, que foi entregue por Alberto Costa, presidente do município, a Pedro Ferreira, presidente do clube.